Бизнес предлагает государству перевести в онлайн 13 услуг и 16 реестров

Бизнес в связи с пандемией коронавируса предлагает государству, где это возможно, переходить в режим онлайн при предоставлении услуг и сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

"В настоящее время мы получаем обращения от компаний по остановке выдачи разрешительных документов органами власти, которые классифицируются как предоставление административных услуг. Сама жизнь подталкивает нас переходить от слов к делу в реализации концепции "Государство в смартфоне", где можно выделить два направления - услуги и реестры/открытые данные.

Уже сегодня в электронный формат необходимо перевести 13 услуг и 16 реестров. Хотя, безусловно, их количество значительно больше и в дальнейшем, надеемся, большинство сервисов и услуг, которые предоставляет государство, будут осуществляться электронно. В то же время, органам государственной власти также следует переходить на электронный документооборот, чтобы осовременивать коммуникацию и оперативно отслеживать реакцию на обращение", - заявила заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.

По ее словам, также очень нужным для бизнеса является коммуникационный канал/горячая линия для обращений, чтобы оперативно получать разъяснения.

Среди онлайн-услуг бизнес предлагает учесть 13 инициатив.

В частности, речь идет об использовании BankID и MobileID для быстрой регистрации и пользования государственными услугами, предоставлении административных услуг по лицензированию в электронном формате и осуществлять платежи за административные услуги государства отдаленно - всеми доступными платежными инструментами и формами.

В контексте реестров актуальным, в частности, являются: открытие доступа к реестру выданных разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом; перевод в онлайн информации относительно разрешений на оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и по лицензиям производителей и импортеров алкогольных напитков, а также - перевод обращения складских документов на зерно в электронную форму.

Экономическая правда