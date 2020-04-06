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Приватбанк открыл новый сезон "теплых кредитов"

Понедельник, 6 апреля 2020, 13:05
 

Приватбанк с 6 апреля 2020 года продолжает кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что договор между банком и Госэнергоэффективности заключили в конце прошлой недели.

"В рамках программы объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре.

По условиям программы, ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% части суммы "теплого кредита". Дополнительные компенсации предоставляет местная власть", - говорится в сообщении.

В условиях карантина заявку на оформление "теплого кредита" можно подать онлайн на сайте Приватбанка.

На сегодня Приватбанк обслуживает больше 10 тысяч ОСМД.

Экономическая правда

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Приватбанк кредиты тепло энергоэффективность

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