Приватбанк открыл новый сезон "теплых кредитов"
Приватбанк с 6 апреля 2020 года продолжает кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что договор между банком и Госэнергоэффективности заключили в конце прошлой недели.
"В рамках программы объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре.
По условиям программы, ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% части суммы "теплого кредита". Дополнительные компенсации предоставляет местная власть", - говорится в сообщении.
В условиях карантина заявку на оформление "теплого кредита" можно подать онлайн на сайте Приватбанка.
На сегодня Приватбанк обслуживает больше 10 тысяч ОСМД.
Экономическая правда
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