Фондовый рынок США закрылся в пятницу падением

3 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже торги завершились падением ключевых индексов.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 1,69%, индекс S&P 500 опустился на 1,51%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 1,53%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2241 - ЭП) превысило количество закрывшихся в плюсе (604 - ЭП), а котировки 53 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ 1921 компаний подешевели, 748 выросли, a 58 остались на уровне предыдущего закрытия.

Цены на фьючерсы нефти WTI с поставкой в мае выросли на 14,42%, до 28,97 дол за баррель. Цена за нефть Brent с поставкой в июне повысилась на 16,33%, до отметки 34,83 дол за баррель.

А в целом по итогам торговой недели ключевые индексы показали падение: DOW -2.70%, S&P -2.08%, Nasdaq -1.72%.