НБУ начал выдавать "рефинанс" банкам по новым правилам

Национальный банк удовлетворил заявки на получение рефинансирования девяти банков на общую сумму 6,9 миллиарда гривен под 8% годовых.

Об этом сообщает FinClub.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 85 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Уже 8 мая состоится первый аукцион по выдаче рефинанса сроком от 1 года до 5 лет.

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Напоминаем:

НБУ расширил срок предоставления "коротких" кредитов рефинансирования с 30 до 90 дней.

Кроме того, регулятор заявил о введении программы выдачи долгосрочных кредитов рефинансирования банкам на срок от 1 до 5 лет с плавающей ставкой, которая равна учетной ставке.

По мнению НБУ, этот инструмент станет гарантией достаточной ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений участников рынка.

НБУ рассчитывает, что банки будут использовать этот инструмент для более активного кредитования проектов, требующих долгосрочного финансирования, в частности инфраструктурных.

Экономическая правда