В первом квартале прибыль банков выросла на 24% – данные НБУ

Прибыль украинских банков в январе-марте 2020 составил 15,97 млрд грн - это на 23,8% больше чем за аналогичный период прошлого года (12,9 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

При этом в марте, после введения карантина, по сравнению с январем-февралем 2020 года прибыль банков вырос всего на 97 млн ​​грн.

В 1 квартале 2020 года доходы банков составили 65,34 млрд грн: процентные доходы выросли на 2,2% до 38,8 млрд грн, комиссионные доходы - на 16,8% до 16,3 млрд грн, а результат от переоценки и от операций купли-продажи увеличился более чем в два раза, до 7,74 млрд грн.

В то же время расходы банков увеличились на 9,4% - до 49,4 млрд грн.

В частности, процентные расходы увеличились на 2,6% (до 17,9 млрд грн), комиссионные расходы - на 39% до 55,2 млрд грн, общие админрасходы - на 17,4% до 16,6 млрд грн, а отчисления в резервы - на 2,9% до 4,85 млрд грн.

Напомним:

В 2019 году банковский сектор Украины установил рекорд прибыльности почти 60 млрд грн - это в 2,7 раза больше, чем за 2018 (22,3 млрд грн).

Экономическая правда