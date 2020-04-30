Коронавирус может лишить 1,6 миллиарда людей средств к существованию – МОТ

Резкое сокращение рабочего времени по всему миру из-за распространения коронавируса означает, что 1,6 миллиарда трудоспособного населения могут потерять средства к существованию.

Об этом говорится в пресс-релизе Международной организации труда.

Согласно прогнозу МОТ, сокращение рабочего времени во 2 квартале 2020 года ожидается значительно хуже, чем раньше оценивали.

МОТ ожидает снижение занятости на 10,5% или на 305 млн рабочих мест по сравнению с 4 кварталом 2019 (при условии 48-часовой рабочей недели).

В предыдущей оценке говорилось о 6,7% (195 млн работников, занятых в течение полного рабочего дня).

Прогнозируют, что, в частности, на 12,4% сократится рабочее время в Северной и Южной Америке (по сравнению с докризисным уровнем), и на 11,8% - для Европы и Центральной Азии.

Что касается других региональных групп, то показатели превышают 9,5%.

В Международной организации труда акцентируют внимание на неформальных работников, поскольку они особенно уязвимы: высокий уровень бедности, почти нет правовой защиты, работа часто опасна.

Напомним:

Ранее МОТ прогнозировала, что экономический и трудовая кризис, вызванный пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек.

Экономическая правда