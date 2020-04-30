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"Укрспирт" закончил производить сырье для антисептиков – истек срок действия закона

Четверг, 30 апреля 2020, 12:53
 

30 апреля, истек срок, на который было законодательно введено производство дезинфицирующего средства на базе "Укрспирт". Со 2 по 30 апреля "Укрспирт" поставил украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков.

Об этом сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Благодарен всем представителям Кабмина, Офиса Президента и народных депутатов, которые работали над разработкой этого закона и способствовали работе предприятия для насыщения украинского рынка антисептиками", - отметил Сергей Блескун.

Сообщается, что в период со 2 по 30 апреля дезинфицирующее средство у "Укрспирта" закупали 41 украинский производитель антисептиков.

Процесс производства и отгрузки дезинфицирующего средства контролировал представитель налоговой, который составлял соответствующий акт.

Напомним, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-I вступил в силу 2 апреля.

Согласно Закону, ГП "Укрспирт" позволили изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов предприятия к 30 апреля 2020 включительно.

Экономическая правда

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Укрспирт

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