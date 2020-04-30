До конца года в Украине установят 270 камер фиксации дорожного движения, уже есть 45
В Киеве и области уже установлено 45 комплексов автоматической фиксации (КАФ) дорожного движения, к концу года по всей Украине их будет 270. Все КАФ будут размещены в местах концентрации ДТП.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"Мы много работали, чтобы эта система заработала вовремя - с 1 мая, но коронавирус внес свои коррективы во многие сферы нашей жизни. Поэтому из-за пандемии запуск проекта, к сожалению, переносится", - пишет Криклий.
По его словам, до 1 июня, по предложению Укравтодора, установят еще 5 КАФ во Львовской области.
В целом, к концу года власти приобретут еще 220 камер.
Экономическая правда
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