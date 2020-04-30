Энергоблок на Ровенской АЭС подключили к сети – "Энергоатом"
Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключили к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
Отмечается, что кратковременное отключение произошло в 20:05 29 апреля "из-за ошибочно сформированнного сигнала защиты по потери возбуждения турбогенератора ТГ-5".
"По шкале INES событие квалифицировано уровнем "вне шкалы", - добавили в "Энергоатоме".
Энергоблок подключили к сети в 00:51 30 апреля.
"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находилось в пределах действующих норм. Сейчас мощность блока составляет 80% от номинальной из-за балансовых ограничений.
За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2385 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персоналу нет", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки энергоблоки РАЭС выработали 57,2 млн кВт-ч электроэнергии.
Напомним:
Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус сообщил, что 29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.
Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщал, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС мощностью 3000 МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках.
По его словам, после таких инициатив Буславец практически потеряла шансы быть утвержденной в парламенте. Также против такой масштабной остановки АЭС выступает Герус.
Экономическая правда
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