Энергоблок на Ровенской АЭС подключили к сети – "Энергоатом"

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключили к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что кратковременное отключение произошло в 20:05 29 апреля "из-за ошибочно сформированнного сигнала защиты по потери возбуждения турбогенератора ТГ-5".

"По шкале INES событие квалифицировано уровнем "вне шкалы", - добавили в "Энергоатоме".

Энергоблок подключили к сети в 00:51 30 апреля.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находилось в пределах действующих норм. Сейчас мощность блока составляет 80% от номинальной из-за балансовых ограничений.

За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2385 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персоналу нет", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки энергоблоки РАЭС выработали 57,2 млн кВт-ч электроэнергии.

Напомним:

Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус сообщил, что 29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщал, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС мощностью 3000 МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По его словам, после таких инициатив Буславец практически потеряла шансы быть утвержденной в парламенте. Также против такой масштабной остановки АЭС выступает Герус.

Экономическая правда