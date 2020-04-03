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Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B" с позитивным прогнозом

Пятница, 3 апреля 2020, 13:47
 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента  НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте на уровне "B" c прогнозом "позитивный".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства от 2 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Напомним:

"Укрнафта" (50%+1 акция которой принадлежит "Нафтогазу) из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20% и обратилась к правительству и президенту за помощью.

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