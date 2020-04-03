АМКУ предупредил производителей антисептиков о штрафах за спекуляции на коронавирусе
Пятница, 3 апреля 2020, 11:38
Антимонопольный комитет предостерег производителей антисептиков или дезинфицирующих средств от распространения ложной, неполной или неточной информации о способностях этих средств уничтожать вирусы, в том числе COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Комитет, в частности, предостерег производителей антисептиков от:
- стимулирования потребителей к приобретению продукции путем изложения информации с использованием производных от коронавирус/COVID слов и/или визуального изображения вируса без достаточных оснований;
- распространения необоснованной информации о способности товара влиять на вирусы, в том числе COVID-19, или повышение иммунитета;
- указания информации о свойствах средства, которое не соответствует информации, указанной в технологической документации;
- отсутствия или недостаточного количества действующего вещества в составе средства;
- распространения ложной информации о времени эффективного действия, минимально необходимого количества средства и тому подобное;
- распространения информации, что средство обезвреживает конкретный процент бактерий (95%, 99%, 99,9% и т.д.) при отсутствии соответствующих испытаний;
- отсутствия разрешительных документов, предоставленных уполномоченными органами.
Подчеркивается, что в случае выявления фактов распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение, на компании могут наложить штраф в размере до 5% дохода за предыдущий год.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua