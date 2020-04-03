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АМКУ предупредил производителей антисептиков о штрафах за спекуляции на коронавирусе

Пятница, 3 апреля 2020, 11:38
 

Антимонопольный комитет предостерег производителей антисептиков или дезинфицирующих средств от распространения ложной, неполной или неточной информации о способностях этих средств уничтожать вирусы, в том числе COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет, в частности, предостерег производителей антисептиков от:

  • стимулирования потребителей к приобретению продукции путем изложения информации с использованием производных от коронавирус/COVID слов и/или визуального изображения вируса без достаточных оснований;
  • распространения необоснованной информации о способности товара влиять на вирусы, в том числе COVID-19, или повышение иммунитета;
  • указания информации о свойствах средства, которое не соответствует информации, указанной в технологической документации;
  • отсутствия или недостаточного количества действующего вещества в составе средства;
  • распространения ложной информации о времени эффективного действия, минимально необходимого количества средства и тому подобное;
  • распространения информации, что средство обезвреживает конкретный процент бактерий (95%, 99%, 99,9% и т.д.) при отсутствии соответствующих испытаний;
  • отсутствия разрешительных документов, предоставленных уполномоченными органами.

Подчеркивается, что в случае выявления фактов распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение, на компании могут наложить штраф в размере до 5% дохода за предыдущий год.

Экономическая правда

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ТЭК штраф

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