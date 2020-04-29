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В харьковском метро появятся вагоны без перегородок

Среда, 29 апреля 2020, 20:05
 

КП "Харьковский метрополитен" получит восемь составов так называемых "поездов-труб" - вагонов без перегородок.

Об этом сообщил заместитель Харьковского городского главы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

На линии планируется пустить цельные пятивагонные составы. По словам вице-мэра, харьковчане первыми в стране реализуют этот мировой опыт.

"У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро - восьми составов. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют "труба" - без перегородок между вагонами", - отметил Водовозов.

Он сообщил, что поезда будут изготавливаться специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а все восемь - в течение двух с половиной лет.

Экономическая правда

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Харков метрополитен

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