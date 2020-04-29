"Сильпо" расширило свою доставку товаров на крупные города

Сеть супермаркетов "Сильпо" расширила доставку товаров на крупнейшие города Украины - Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов - и на областные центры.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Выбрать товар и сделать заказ можно на сайте. Доставка стоит 50 гривен и будет осуществлена ​​в 4-часовой временной промежуток, определенный гостем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все работники, которые собирают заказы, а также курьеры - обеспечены масками, перчатками, антисептическими средствами и проходят ежедневный температурный контроль для безопасного осуществления доставки.

Напомним:

Ранее сеть супермаркетов "Сильпо" объявила о запуске собственной доставки товаров - проект стартовал в 45 городах Украины.

В начале проекта собственной доставки "Сильпо" приняли участие такие населенные пункты:

Бахмут, Белая Церковь, Бердянск, Борисполь, Бровары, Васильков, Вита-Почтовая, Вышгород, Днепрорудное, Дрогобыч, Дружковка, Каменец-Подольский, Коростень, Костополь, Краматорск, Кременчуг, Кропивницкий,

Лиманка, Лисичанск, Лозовая, Луцк, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Мукачево, Нежин, Овидиополь, Остер, Павлоград, Радомышль, Ровно, Самбор, Северодонецк, Славутич, Софиевская Борщаговка, Стоянка, Стрый, Теплодар, Тернополь, Ужгород, Фастов, Хмельник , Хмельницкий, Энергодар, Южноукраинск.

Экономическая правда