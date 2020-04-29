Мы фактически еще на девять месяцев продолжили "серый" рынок земли в условиях коронавируса — Сольский

Глава аграрного комитета Рады Николай Сольский заявил, что из-за отсрочки даты открытия рынка земли депутаты фактически продолжили "серый" рынок земли в 9 месяцев.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"Во фракции все согласились отложить запуск рынка земли с этой осени на следующий год. Хотя фактически мы сохраним еще на девять месяцев "серый" рынок земли в условиях коронавируса и экономического кризиса", - объясняет Сольский.

Также глава агрокомитета считает, что часть поправок является "дискуссионными", в частности в вопросах государственной земли.

"Я лично против того, что не будет продаваться государственная земля. Почему мы ее не должны продавать?

Мы уже приняли законопроект в первом чтении, что делать это через аукционы на ProZorro.

Но есть позиция президента, которую, разумеется, мы учли. Кроме того, вопрос о государственной земли был важным для "Европейской солидарности". Было понятно: их голоса нужны, чтобы проголосовать за законопроект ", - комментирует Сольский.

Также он прокомментировал, как компании смогут концентрировать землю в первые годы реформы.

"Компании до 2024 года смогут концентрировать землю, оформляя по 100 га на физлиц. Все имеют право договариваться, более того, имеют право вместе обрабатывать землю.

В Украине есть большие семьи, пусть живут люди своей жизнью и используют все возможности, предусмотренные законными гражданско-правовым договорам.

И малый, и большой фермер, если захотят, смогут оформить более 100 га земли на членов своих семей, любовниц и партнеров до 2024 года. Все в одинаковых условиях", - резюмирует Сольский.

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Экономическая правда