Сольский: Госземлей де-факто пользуются приближенные к чиновникам люди и депутаты

В государственной собственности в Украине - около 7,5 млн гектаров аграрных земель, существенной частью этих земель де-факто пользуются люди, приближенные к чиновникам, руководству министерств, госпредприятий, в том числе депутаты ВР.

Об этом в интервью ЭП заявил глава аграрного комитета ВР Николай Сольский.

"В Украине в государственной собственности около 7,5 млн га аграрных земель. Часть из них официально передана в аренду, но есть значительная площадь земель, которая находится в постоянном пользовании государственных предприятий.

Существенной частью этой земли де-факто пользуются люди, приближенные к чиновникам, руководству министерств, государственных предприятий, в том числе депутаты Верховной Рады. Те, кто имеют доступ к ресурсу", - подчеркнул он.

На вопрос, согласен ли он с правками, которые внесли в законопроект о рынке земли за 4 дня до голосования, Сольский ответил:

"Часть поправок считаю дискуссионными. Я лично против того, что не будет продаваться государственная земля. Почему мы ее не должны продавать? Мы уже приняли законопроект в первом чтении, что делать это через аукционы на ProZorro.

Но позиция президента, которую, разумеется, мы учли. Кроме того, вопрос о государственной земли было важным для "Европейской солидарности". Было понятно: их голоса нужны, чтобы проголосовать за законопроект. Я лично считаю, что государственная земля может продаваться открыто и прозрачно, как и планировалось".

По его словам, во фракции "Европейская солидарность" хотят отдельный большой закон о госземли.

"При этом мы уже приняли в первом чтении законопроект №2194, который является частью земельной реформы. В нем как раз и говорится о распоряжении государственными землями. Проблему надо рассматривать в целом и читать все законопроекты", - добавил он.

Сольский отметил, что законопроект №2195, который предусматривает реализацию прав на землю государственной и коммунальной собственности на е-аукционах, будет дальше рассматриваться.

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Экономическая правда