Госбюджет: в марте темпы роста доходов замедлились

Госказначейство обнародовало отчет о выполнении Государственного бюджета за март 2020: доходы бюджета росли, хотя и более медленным темпом, а вот расходы продолжили опережать доходы.

Об этом сообщает аналитический центр "CASE Украина".

В марте 2020 года бюджет получил 110.0 млрд грн доходов, что на 2,8 млрд грн, или на 2.6% больше, чем в марте 2019 года.

Рост доходов стал возможен преимущественно благодаря росту налогов на доходы физических лиц (зарплаты), налога на прибыль предприятий, единому налогу и уменьшению объемов возмещения НДС.

С другой стороны обваливали доходы бюджета сокращение импортного НДС и ввозной пошлины, поступления от рентных платежей, неналоговых поступлений.

Расходы в марте достигли 125.1 млрд грн, что на 3.6 млрд грн (+ 3%) больше чем в марте 2019 года.

Рост расходов в этом месяце объясняется прежде всего увеличением расходов на поддержку экономики (+3.2 млрд грн) из-за увеличения финансирования дорожного хозяйства и субсидий угольной отрасли, здравоохранение (1.9 млрд грн), на общественный порядок и судебную власть (+1.4 млрд грн ) для больших объемов финансирования судебной власти и противопожарной защиты.

В то же время меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года были расходы на социальную защиту (-3.3 млрд грн), оборону (-1.3 млрд грн).

Экономический эксперт аналитического центра Наталья Лещенко считает, что надеяться на значительное улучшение фискальной ситуации в ближайшем будущем нестоит.

Более того, будут сокращаться и доходы из-за возмещения в счет доходов будущих периодов, продолжают увеличиваться объемы займов предоставленных из ЕКС, также изменениями в бюджет были увеличены расходы правительства.

"Учитывая, что таможенные платежи не полностью объясняются колебаниями в курсах обмена валют и обложенных объемов импорта мы надеемся, что таможня найдет резервы, которые помогут сократить дефицит бюджета, который изменениями в бюджет утвержден в 2020 году на уровне 7% ВВП", - отметила Лещенко.

Экономическая правда