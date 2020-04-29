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Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Среда, 29 апреля 2020, 14:37
 

29 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:30 установились на уровне 26,95 - 26,98 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,95 - 26,98 гривни;

Евро - 29,23 - 29,26 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,95 - 27,20 гривни. Евро покупают по 29,02 гривни, продают по 29,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,06 - 27,15 гривни, евро - 29,13 - 29,26 гривни.

Средний курс валют в обменниках Украины: доллар - 27,17 - 27,28 гривни, евро - 29,22 - 29,35 гривни.

Экономическая правда

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