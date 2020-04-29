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НБУ, Минцифры и Приватбанк представлят образовательный сериал "Цифровые деньги"

Среда, 29 апреля 2020, 13:02
 

Национальный банк, Министерство цифровой трансформации и государственный Приватбанк анонсировали на 30 апреля презентацию образовательного сериала "Цифровые деньги".

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что в сериале, в частности, расскажут, как использовать кредитные средства без уплаты процентов, как откладывать деньги на депозит.

А также - как оплачивать "коммуналку", пополнять счет или переводить деньги на карту другому лицу, не выходя из дома.

Презентация сериала состоится 30 апреля в 10:00 в YouTube на странице Кабмина, в ней примут участие заместитель главы Минцифры по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, член правления Приватбанка Андрей Гриценюк и директор департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко.

Экономическая правда

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Приватбанк НБУ Минцифра

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