Кабмин готов рассматривать запросы от сезонных работников, которые хотят уехать
Правительство готово рассматривать запросы от украинских рабочих, которые хотят выехать за границу, но будет принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране.
Об этом сообщает правительственный портал.
В частности, власти принимающей стороны в лице работодателя должно обеспечить "надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания".
В правительстве сообщают, что получают запросы от стран-партнеров о потребности в сезонных работниках из Украины, и констатируют, что в Европе сейчас остро стоит проблема нехватки сезонных работников, функцию которых в основном выполняли украинские граждане.
"Действительно, обращение есть. Но правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан.
В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Напомним:
Ранее Кулеба заявил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".
Экономическая правда
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