Все разделы
Укр / Рус

УЗ начала отбор производителей электровозов, которые обновят парк

Вторник, 28 апреля 2020, 16:15
 

28 апреля "Укрзализныця" начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка, по условиям 25-30% производства должно происходить на базе украинских предприятий.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем через Telegram-канал.

Процесс отбора начинается с проведения предварительной квалификации заинтересованных производителей, с целью формирования "короткий список".

"Важно - производителями-нерезидентами может быть достигнуто уровень локализации не менее 25-30% производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий. Это - рабочие места для украинцев", - пишет Криклий.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Контроллер закупок "Укрзализныци" Назарук хочет восстановиться на должности через суд 28 апреля 2020, 16:00
УЗ увеличила чистый доход на 8%, и жалуется на увеличение налогов 24 апреля 2020, 11:53
САП завершила досудебное расследование по делу Дубневича и тендеров "Укрзализныци" 22 апреля 2020, 13:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!