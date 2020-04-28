УЗ начала отбор производителей электровозов, которые обновят парк

28 апреля "Укрзализныця" начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка, по условиям 25-30% производства должно происходить на базе украинских предприятий.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем через Telegram-канал.

Процесс отбора начинается с проведения предварительной квалификации заинтересованных производителей, с целью формирования "короткий список".

"Важно - производителями-нерезидентами может быть достигнуто уровень локализации не менее 25-30% производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий. Это - рабочие места для украинцев", - пишет Криклий.

Экономическая правда