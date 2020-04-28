УЗ начала отбор производителей электровозов, которые обновят парк
28 апреля "Укрзализныця" начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка, по условиям 25-30% производства должно происходить на базе украинских предприятий.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем через Telegram-канал.
Процесс отбора начинается с проведения предварительной квалификации заинтересованных производителей, с целью формирования "короткий список".
"Важно - производителями-нерезидентами может быть достигнуто уровень локализации не менее 25-30% производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий. Это - рабочие места для украинцев", - пишет Криклий.
Экономическая правда
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