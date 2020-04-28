Контроллер закупок "Укрзализныци" Назарук хочет восстановиться на должности через суд

Уволенный руководитель департамента экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" Олег Назарук пытается через суд восстановиться на должности.

Об этом "Экономической правде" сообщил источник в компании.

Как свидетельствует реестр деклараций, Назарук был уволен со своей должности в "Укрзализныце" 9 апреля этого года.

Иск о восстановлении на должности, как утверждают собеседники, экс-функционер подал в Ровенский городской суд.

"В упомянутом суде Назарук имеет влияние, которое получил еще когда работал руководителем департамента "К" в областном управлении СБУ Ровенской области в ​​2016-2018 годах", - утверждает собеседник.

Созданный в 2019 году Департамент экономической и информационной безопасности УЗ имеет в штате более 200 человек, и контролирует все закупки, проводимые госкомпанией.

Олег Назарук стал руководителем этого департамента в январе 2019 года. Об этом стало известно из декларации, которая была обнародована 13 января 2019 года. Согласно этому документу в собственности и совместной собственности семьи Назаруков были дом на 182 кв м, четыре участка на 10 300 кв м и производственные помещения общей площадью 1200 кв м.

Также в праве пользования семьи - два дома общей площадью 292 кв м, квартира на 34 "квадрата" и три земельных участка на 3100 кв м.

В собственности Назарука фигурировал также Mercedes-Benz Е250 2015 выпуска стоимостью около 1 млн гривен. В собственности его жены BMW Х4 2015 выпуска стоимость авто - около 1,1 млн грн.

Совокупный семейный доход Назаруков за 2018 год составил 1,15 млн грн, из них 91 тыс гривен Назарук получил в управлении СБУ в Житомирской области, а 376 тыс гривен - в "Укрзализныце".

Контракт Назарука как главы Департамента экономической и информационной безопасности УЗ был заключен на период до конца 2019 года. Правление "Укрзализныци" продлило действие контракта до середины января 2021 года.

В декларации за 2019 год Назарук указал 1,74 млн грн зарплаты, которую получил как работник филиала "Центр сервисного обеспечения УЗ", хотя сам документ подавал как директор Департамента безопасности.

В этой декларации фигурируют также 208,6 тысяч гривен пенсии, а также - суммарно 2,4 млн грн "наследства", полученных от компаний "Бравас" и "Рентбудсервис". При этом в Назарука 500 000 гривен и 134 тысяч долларов наличными и 900 тысяч гривен на банковском счете.

В феврале этого года новоназначенный руководитель УЗ Желько Марчек, по данным ЭП, предложил Назаруку самому написать заявление об увольнении по собственному желанию. Впрочем, чиновник из 10 февраля ушел на больничный.

В декларации перед увольнением Назарук отметил, что за 1 января - 9 апреля 2020 года в "Укрзализныце" получил лишь 363,3 тысяч гривен зарплаты.

В то же время, он за это же время успел получить 2,7 млн грн "наследия" от ООО "Бравас". Сумма наличных денег возросла до 1,26 млн гривен и 235 тысяч долларов.

По данным СМИ, в декабре 2015 года по Назаруку было открыто уголовное производство по организации сбора взяток от "янтарного бизнеса". Но подозрение вскоре было отменено через суд.

Николай Топалов, ЭП