Все разделы
Укр / Рус

Малая приватизация: Фонд госимущества провел 8 аукционов на 2,7 миллионов

Вторник, 28 апреля 2020, 15:35
 

Фонд госимущества продолжает проводить онлайн-аукционы по продаже объектов малой приватизации - на прошлой неделе провели 8 аукционов на сумму 2,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

Отмечается, что на прошлой неделе также приняли 13 решений о приватизации, объявили 24 аукционы по продаже объектов малой приватизации, а также - заключили 8 договоров купли-продажи.

Также получили средства в бюджет по 3 объектам.

Кроме этого, Фонд получил 9 коммерческих и 10 бюджетных заявок на аренду объектов.

Напоминаем:

В марте Фонд госимущества заявил, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации. 

Первыми должны были стать столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.

Далее к концу октября к приватизации намечено было подготовить "Президент-отель", а после него, к концу ноября - завод "Электротяжмаш" и к концу года – "Центрэнерго".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Фонд госимущества приватизация

powered by lun.ua
Материалы по теме
Предложение взятки главе Фонда госимущества: НАБУ и САП завершили расследование 22 апреля 2020, 14:15
Бывший менеджмент ОГХК заблокировал доступ к сайту компании – Фонд госимущества 21 апреля 2020, 14:23
Трубаров хочет через суд восстановиться на должности руководителя Фонда госимущества 17 апреля 2020, 16:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!