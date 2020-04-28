Малая приватизация: Фонд госимущества провел 8 аукционов на 2,7 миллионов
Фонд госимущества продолжает проводить онлайн-аукционы по продаже объектов малой приватизации - на прошлой неделе провели 8 аукционов на сумму 2,7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.
Отмечается, что на прошлой неделе также приняли 13 решений о приватизации, объявили 24 аукционы по продаже объектов малой приватизации, а также - заключили 8 договоров купли-продажи.
Также получили средства в бюджет по 3 объектам.
Кроме этого, Фонд получил 9 коммерческих и 10 бюджетных заявок на аренду объектов.
Напоминаем:
В марте Фонд госимущества заявил, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.
Первыми должны были стать столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.
Далее к концу октября к приватизации намечено было подготовить "Президент-отель", а после него, к концу ноября - завод "Электротяжмаш" и к концу года – "Центрэнерго".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua