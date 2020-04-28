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Минфин впервые за месяц проведет аукцион по размещению облигаций госзайма

Вторник, 28 апреля 2020, 14:15
 

Министерство финансов назначило на 28 апреля 3 аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма - аукционы проведут впервые за месяц.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, планируется первичное размещение 3-месячных гривневых облигаций. Также планируется доразмещение долларовых облигаций со сроками обращения 6 и 9 месяцев.

Напомним:

Последний аукцион по продаже ОВГЗ состоялся 24 марта - тогда инвесторам предложили 3-месячные ОВГЗ в долларах и облигации в евро со сроком погашения 1,1 года и привлекли в бюджет 24,8 млрд грн.

31 марта, 7, 14 и 21 апреля Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Экономическая правда

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ОВГЗ Минфин

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