Минфин впервые за месяц проведет аукцион по размещению облигаций госзайма

Министерство финансов назначило на 28 апреля 3 аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма - аукционы проведут впервые за месяц.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, планируется первичное размещение 3-месячных гривневых облигаций. Также планируется доразмещение долларовых облигаций со сроками обращения 6 и 9 месяцев.

Напомним:

Последний аукцион по продаже ОВГЗ состоялся 24 марта - тогда инвесторам предложили 3-месячные ОВГЗ в долларах и облигации в евро со сроком погашения 1,1 года и привлекли в бюджет 24,8 млрд грн.

31 марта, 7, 14 и 21 апреля Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Экономическая правда