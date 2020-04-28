"Интертелеком" блокирует процесс внедрения 4G в Украине – НКРСИ

Телеком-оператор "Интертелеком" не выполняет взятые на себя обязательства по перераспределению радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц в пределах Общего плана по обеспечению связью и интернетом 90% населения Украины.

Об этом сообщает в Facebook секретарь по обеспечению деятельности главы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации Богдана Пивень.

"Согласно составленному плану "Интертелеком" должен был освободить спектр каналов CDMA для предоставления возможности другим операторам, в частности "Киевстару", использовать эти частоты для технологии E-GSM.

В свою очередь "Киевстар" освобождает часть своего радиочастотного ресурса для предоставления возможности операторам Vodafone Ukraine и lifecell выкупить этот радиочастотный ресурс для обеспечения потребности в предоставлении услуг голосовой связи", - написала она.

По словам Пивень, были проведены все лицензионные процедуры и выданы лицензии 3 операторам, которые заплатили за них в госбюджет более 612 млн грн.

"Интертелеком" лицензию не оплатил, нарушив все сроки и договоренности. Нами предлагались альтернативные варианты получения меньшей, но достаточной для комфортного предоставления телекомупослуг, количества радиочастотного ресурса и соответственно меньших сумм оплаты (с 190 до 19-15 млн грн). Альтернативных вариантов Интертелеком не предоставил и обратился в суд", - подчеркивают в Нацкомиссии.

Согласно решению суда по иску "Интертелекома" лицензии компании продолжают свое действие.

В НКРСИ отмечают, что это приводит к невозможности задействования своей лицензии "Киевстаром".

"Как следствие," Киевстар "не может освободить ресурс для Vodafone Ukraine и lifecell, которые в свою очередь не смогут начать работу по полученным лицензиям, что полностью блокирует дальнейшее выполнение плана рефарминга и внедрения современной радиотехнологии 4G в Украине, ставит под угрозу обеспечение интернет-доступа 54 млн абонентов трех мобильных операторов в чрезвычайно критическое время", - заявила Пивень.

По ее словам, НКРСИ рекомендовала "Интерлекому" до 8 мая 2020 года обратиться в Комиссию с заявлениями о переоформлении лицензий, отказавшись от использования полосы радиочастот каналов 9-11, 14-15.

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Напомним:

В феврале мобильные операторы "большой тройки" - Vodafone Украина, "Киевстар" и lifecell, получили разрешение на долгосрочное внедрение технологии 4G в диапазоне частот ниже 1Гц.