Украинские водители смогут проверять ПДД-штрафы в мобильном телефоне

МВД и Штрафы UA запустили приложение, где водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут осуществить проверку и заплатить за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным Патрульной полиции, в 2019 году было выписано водительских штрафов на сумму около 500 млн грн. 40% из них не было уплачено вовремя. В связи с чем водители сталкивались с арестом имущества, банковского счета и другими мерами воздействия.

Команда Штрафы UA решила эту проблему, выпустив обновленное приложение. Теперь в нем можно не только оплатить штраф, но и проверить статус и историю оплат.

"Люди не знают, что за ними все еще есть задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено, не означает погашено, – говорит основатель сервиса Штрафы UA, Денис Дмитров. – В 2016 году нам удалось реализовать его в части оплат, а вот в части проверки - мы все делали вручную. То есть обращались в соответствующие инстанции, пытались выяснить, где застрял платеж и по какой причине. После открытия реестра в сотрудничестве с МВД, мы наконец создали обновленную версию. Теперь это универсальный сервис, который решает полный комплекс задач - от получения информации о штрафе до контроля погашения штрафа в базе полиции".

По данным платформы Opendatabot на текущий момент число непогашенных водительских штрафов - 858 954 (это приблизительно 0,5 млрд грн). Одна из ключевых причин - сложный процесс оплаты, который предусматривает прохождение ряда инстанций.

Обновление приложения Штрафы UA уже работает для IOS, для Android обновление выйдет в начале мая.

Экономическая правда