45% украинцев считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни – опрос ЕВА

46% опрошенных довольны своей текущей работой, 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни, в то же время экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Барометр счастья в Украине", который провела Европейская Бизнес Ассоциация.

Подчеркивается, что в этом году Интегральный показатель Барометра составил 2,64 балла из 5 возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости.

При этом, Индекс демонстрирует незначительную положительную динамику по сравнению с 2019 годом (2,61 баллов в предыдущем периоде).

Высшие оценки:

3,36 баллов - текущая работа

3,28 баллов - социальная жизнь

2,92 баллов - общий опыт жизни в Украине

2,61 баллов - уровень доходов

"Почти половина участников опроса "Барометр счастья в Украине" довольны своей текущей работой - 46%. При этом 55% респондентов соглашаются, что их уровень доходов достаточен, но 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни", - говорится в сообщении.

При этом большинство опрошенных считает свой уровень доходов достаточным для одного человека, но при условии содержания детей или пожилых людей, или для осуществления крупных покупок как машина или квартира - он будет категорически недостаточным.

"Подавляющее большинство, а именно 80% удовлетворительно или положительно оценивают свою социальную жизнь, хотя и жалуются, что возможности досуга в регионах гораздо скромнее по сравнению с крупными городами, а также на нехватку времени для ведения полноценной жизни после работы и фактическое отсутствие work- life balance", - отмечают в Ассоциации.

Подчеркивается, что 45% опрошенных удовлетворительно оценили свой общий опыт жизни в Украине, 24% - положительно, 31% - не удовлетворены качеством жизни в Украине.

Больше всего людей беспокоит чувство незащищенности и неуверенности в будущем, медлительность изменений, слабость государственных институтов.

Самые низкие оценки:

2,53 баллов - система образования

2,38 баллов - здравоохранение

2,30 баллов - соблюдение прав

2,18 баллов - экология

2,17 баллов - уровень безопасности

"Оценка системы образования несколько ухудшилась в этом году и переместилась из высших в низшие оценки. Так, 50% сообщили о неудовлетворительном отношении к системе образования в Украине. Еще 36% оценивают ее удовлетворительно, и только 14% - положительно. Среди основных нареканий - устаревшие методики преподавания, слабая техническая база, несоответствие реалиям и потребностям бизнеса", - свидетельствуют результаты опроса.

При этом, 58% опрошенных не удовлетворены состоянием системы здравоохранения, а 42% оценивают уровень медицины удовлетворительно или положительно. В то же время респонденты, которые дали положительную оценку, в основном оценивали свой опыт пользования сервисами частных медучреждений.

Кроме этого, только 28% опрошенных оценивают экологическую ситуацию в Украине удовлетворительно, тогда как 67% считают ее отрицательной.

Худшую оценку получил уровень безопасности в стране - 67% опрошенных не удовлетворены состоянием безопасности и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего.

"В основном людей беспокоит политическая и экономическая неопределенность, война на Востоке Украины, неэффективность правоохранительных органов. Еще 61% негативно оценивают правовое поле и регулирование в стране, в частности об отсутствии дискриминации и уровня демократических свобод и уровня административных услуг. Особенно много нареканий относительно админуслуг - пользователи ожидают осовременивания, диджитализации и повышения качества государственных сервисов", - подчеркнули в Ассоциации.

В ответ на вопрос, какое явление вызывает наибольший стресс, украинцы поставили на первое место экономическую ситуацию, на второе - политическую неопределенность, на третье - войну на Востоке.

Барометр счастья Украины - ежегодный опрос, который проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2018 года.

В 2020 году 703 респондента из интернет-аудитории оценили собственный уровень жизни в Украине. Онлайн опрос направлялся компаниям-членам Европейской Бизнес Ассоциации, также предлагали заполнить анкету пользователям социальной сети Фейсбук. 82% опрошенных - это жители Киева. 63% респондентов - люди в возрасте от 26-40 лет. Большинство опрошенных являются офисными работниками - 55%.

Экономическая правда