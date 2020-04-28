Карантин: Топ-5 отраслей-работодателей, которые размещают вакансии – исследование

После введения карантина позиции розничной торговли на рынке труда усилились - на компании, которые работают в сфере розничной торговли, приходится 11% всех размещенных в течение 12-22 апреля вакансий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного grc.ua в течение середины апреля.

"В целом количество предложений о работе в розничной торговле выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом в марте. Речь идет прежде всего о сети по продаже продуктов питания", - говорится в сообщении.

Чаще всего работодатели ищут кассиров, продавцов торговых залов, заведующих отделами. Среди руководящих должностей - директоров магазинов и их заместителей. Также спросом в этой сфере пользуются бухгалтера и маркетологи.

"Отдельного внимания заслуживают логистические подразделение компаний розничной торговли. Сейчас мы видим стремительный рост сегмента онлайн-доставки и компании в срочном порядке развивают соответствующие направления. Ищут, главным образом, специалистов по профсферы "Транспорт": логистов, работников и менеджеров складов", - говорится в исследовании.

В то же время по результатам середины апреля в топ-5 по количеству вакансий вошли работодатели отрасли "Перевозка, логистика, склад, ВЭД", хотя в феврале не фигурировали даже в топ-10.

Вакансий в этой отрасли в апреле разместили в три раза больше, чем в середине марта.

Ищут достаточно широкий спектр специалистов: и профильных работников (водителей, экспедиторов, логистов), и руководителей, и бухгалтеров, и HR-менеджеров.

Кроме этого, на 75% возросло количество предложений о работе, размещенных компаниями в отрасли "Производство продуктов питания".

Прежде всего ищут специалистов по продажам и технологов.

"Для компаний в отрасли "Сельское хозяйство" март-апрель - один из самых активных периодов. В этом году в начале весны также состоялся традиционный рост количества вакансий, связанный, среди прочего, с подготовкой к сезонным работам. Так, в марте количество предложений о работе увеличилось почти втрое (по сравнению с февралем), а в апреле - еще на 60% (по сравнению с мартом).

По итогам двух месяцев отрасль "Сельское хозяйство" вошла в топ-10 по количеству вакансий. Хотя, например, в 2019 году там не фигурировала. Ищут такие компании далеко не только агрономов. В спросе менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами, экономисты и IT-специалисты (сетевые администраторы, программисты 1С и т.д.)", - говорится в сообщении.

Вдвое в середине апреля выросло количество вакансий, размещенных компаниями в отрасли "Телекоммуникации, связь".

Экономическая правда