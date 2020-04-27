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Зеленский рассказал, когда и при каких условиях продуктовые рынки смогут возобновить работу

Понедельник, 27 апреля 2020, 18:58
 

Продуктовые рынки смогут возобновить работу уже в эту пятницу при условии соблюдения всех правил безопасности.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании - в среду - правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу.

Но я хочу подчеркнуть - только при условии соблюдения всех правил безопасности. Рабочие места, заработок граждан, в частности, малых фермеров, очень важны. Но жизнь и здоровье украинцев - превыше всего", - подчеркнул президент.

Напомним:

Кабинет министров разрешит работать ряду продовольственных рынков – решение планируют рассмотреть 29 апреля.

Президент Владимир Зеленский призвал Кабмин открыть продовольственные рынки.

22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

24 апреля Кабинет министров обнародовал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.

Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

Экономическая правда

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Зеленский рынки

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