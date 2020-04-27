Идентификация на терминалах, удаленное открытие счета: в НБУ объяснили новый закон

Национальный банк объяснил, что изменится после вступления в силу нового закона о финансовом мониторинге, сообщается, что изменения в основном коснуться только неидентифицированных операций. Например, для пополнения с терминала на сумму более 5000 грн нужно будет подтвердить свою личность.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ отмечает, что для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, т.к все клиенты банков уже идентифицированы (были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов).

Изменения в основном касаются дополнительных требований к неидентифицированным операциям.

1. Внедряется риск-ориентированный подход в работе с клиентами. То есть высокорисковых клиентов будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или олигархах. То есть тех, кто может проводить операции на большие суммы.

НБУ отмечает, что операции "обычных" людей - студентов, пенсионеров, клиентов в рамках зарплатного проекта и "белого" бизнеса, который платит налоги - будут проверять меньше. Т.к рисков, что все перечисленные занимаются отмыванием денег нет. 95% банковских клиентов относятся именно к низкорисковой категории.

2. Увеличивается предельный порог операций обязательного финансового мониторинга. Ранее банки в обязательном порядке сообщали Госфинмониторинг обо всех операциях от 150 тыс. грн, а среди оснований для этого было 17 признаков. Закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшает список признаков операций до четырех.

Отчитываться нужно о таких операциях: наличные; перевод средств за границу; операции политиков; операции клиентов из стран, которые работают "в антилегализационной сфере", например Северная Корея. По мнению НБУ - это позволит легче дышать бизнесу и банковским клиентам.

3. Вводится дистанционная идентификация. Теперь, чтобы открыть счет в банке не нужно идти в отделение - достаточно удостоверить свою личность через видеосвязь или через систему BankID. Также есть и другие модели.

4. Закон расширяет требования к идентификации тех, кто делает перевод денежных средств. Это не касается переводов денег с карты на карту. Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о держателях карт.

Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета - например пополнение счета через терминал. То есть если вы будете пополнять счет через терминал на сумму 5 тыс. грн и более, нужна ваша идентификация.

До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт. Но эти правила не касаются: оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнения кредитных карточек до 30 тыс грн.

В этом случае идентификация не потребуется.

5. Закон существенно расширяет перечень субъектов первичного финансового мониторинга, то есть тех, кто фактически проводит идентификацию клиента. Теперь их перечень пополняют и почтовые операторы, и риэлторы, и юристы, представители игорного бизнеса, и те, кто предоставляет налоговые консультационные услуги.

Всем, кого это касается будет предоставлено достаточно времени для адаптации к концу этого года.

"Если вы добросовестный клиент и не проводите незаконных операций, то изменения вас никак на тронут. Напротив вы получите дополнительные преимущества, такие как дистанционная идентификация", - резюмируют в НБУ.

Экономическая правда