В 1 квартале 2020 рынок легковых авто упал более чем вдвое – ассоциация

В 1 квартале 2020 года украинцы купили и поставили на учет 99 800 легковых автомобиля: 20,3 тысяч новых и 79,5 тысяч растаможенных б/у иномарок - по сравнению с 1 кварталом 2019 года рынок легковых авто уменьшился более чем в два раза.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

"Сказалось резкое падение регистраций импортируемых авто с пробегом. Напомним, годом ранее в стране действовало льготное растаможивание и легализация т.н. "евроблях", в результате чего показатели регистраций подержанных машин тогда были беспрецедентно высокими.

Также свою роль в формировании негативной динамики сыграло приостановление, с середины марта, регистраций б/у машин, вызванное карантинными ограничениями", - говорится в сообщении.

Кроме этого, регистрация новых легковых авто по итогам первых 3 месяцев выросла на 11%.

"Но из-за их незначительной доли на первичном рынке, этот рост не смог нивелировать общее падение", - отмечают в ассоциации.

Самым популярным среди новых авто в 1 квартале 2020 стал Renault Duster (1479 шт.), А лидером в растаможенном секонд-хенде - Volkswagen Passat - 4584 шт.

Напомним:

В марте 2020 года украинскую регистрацию получили 53 новых легковых элетромобиля - на 36% больше по сравнению с мартом 2019 года.

Экономическая правда