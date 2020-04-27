Чат с 50 участниками без лимита времени: Facebook представил свой аналог Zoom
Компания Facebook представила новый сервис Messenger Rooms - интегрированную в соцсеть услугу групповых звонков, благодаря которой одновременно могут поддерживать связь до 50 человек.
Об этом сообщается в блоге компании.
Отмечается, что Messenger Rooms не имеет временных ограничений на время звонка - в отличие от Zoom (40 минут).
В компании объясняют, что пользователи могут запускать "комнату видеовызовов" (Room) прямо с Facebook или Messenger.
"Создавая "комнату", вы выбираете, кто может видеть и присоединяться к ней. Вы можете удалять людей или заблокировать "комнату", если не хотите, чтобы еще кто-то присоединялся к разговору", - отметили в Facebook.
Сообщается, что в ближайшие недели Messenger Rooms будет доступен по всему миру - сервис бесплатный.
В Facebook уверяют, что не будут прослушивать звонки, но признают, что end-to-end шифрования нет.
Также в компании анонсировали открытияе доступа к сервису с Instagram и WhatsApp.
Сервисом Messenger Rooms смогут пользоваться те, у кого нет аккаунта Facebook - по ссылке-приглашению.
После окончания видеовызова пользователи Instagram смогут поститься эфир в IGTV.
Экономическая правда
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