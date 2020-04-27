Чат с 50 участниками без лимита времени: Facebook представил свой аналог Zoom

Компания Facebook представила новый сервис Messenger Rooms - интегрированную в соцсеть услугу групповых звонков, благодаря которой одновременно могут поддерживать связь до 50 человек.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что Messenger Rooms не имеет временных ограничений на время звонка - в отличие от Zoom (40 минут).

В компании объясняют, что пользователи могут запускать "комнату видеовызовов" (Room) прямо с Facebook или Messenger.

"Создавая "комнату", вы выбираете, кто может видеть и присоединяться к ней. Вы можете удалять людей или заблокировать "комнату", если не хотите, чтобы еще кто-то присоединялся к разговору", - отметили в Facebook.

Сообщается, что в ближайшие недели Messenger Rooms будет доступен по всему миру - сервис бесплатный.

В Facebook уверяют, что не будут прослушивать звонки, но признают, что end-to-end шифрования нет.

Также в компании анонсировали открытияе доступа к сервису с Instagram и WhatsApp.

Сервисом Messenger Rooms смогут пользоваться те, у кого нет аккаунта Facebook - по ссылке-приглашению.

После окончания видеовызова пользователи Instagram смогут поститься эфир в IGTV.

Экономическая правда