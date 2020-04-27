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Из-за карантина без работы остались 277 тысяч ФОПов – исследование

Понедельник, 27 апреля 2020, 15:15
 

В Украине в связи с карантинными ограничениями запрещена деятельность 277 тысяч физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщает Опендатабот.

По данным платформы для работы с открытыми данными, в сфере образования без работы остались 13 684 ФЛП, туризма - 8 370, спорта - 8 434, рынки - 211 302, транспорт - 1791.

 

Напомним:

За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось более чем вдвое, если в начале карантина на сайте Work.ua было опубликовано 54 072 вакансии, то по состоянию на 19 апреля - лишь 18 390.

Экономическая правда

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работа ФЛП

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