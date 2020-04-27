Что смотрят украинцы на карантине: данные "Киевстар ТВ"

За период карантина (данные за период 16 марта - 24 апреля 2020) пользователи "Киевстар ТВ" стали просматривать телеканалы на 30% больше, фильмы с видеобиблиотеки - на 65% больше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что среди телеканалов в тройке лидеров 1+1 HD, Украина и СТБ.

"Среди тематических каналов больше всего смотрят кино (TV 1000, TV 1000 Action, VIP Comedy) и детские каналы ("ПЛЮС ПЛЮС", Nick Jr., "Пиксель"). Просмотр последних вырос на 18%", - говорится в сообщении.

"Среди 7000 фильмов и сериалов абоненты "Киевстар ТВ" предпочитают контент украинского производства - за период карантина лидером по просмотрам стал мелодраматический сериал "Доктор Вера". Также в рейтинг вошли программы "Мир наизнанку", "Лига смеха , "Голос страны", - добавили в "Киевстар".

Сообщается, что среди фильмов иностранного производства популярными стали боевики "Отряд самоубийц" и "Форсаж: Гоббс и Шоу", мультфильмы "Пой", "Секреты домашних животных - 2" и серия фильмов о Гарри Поттере.

Кроме этого, за 2,5 недели выпуски проекта "Всеукраинская школа онлайн" посмотрели более 251 тысяч раз. Зрительная активность увеличивается в среднем на 28% от недели к неделе.

"Среди уроков, размещенных в видеобиблиотеке, наиболее популярными стали физкультура, английский язык для пятиклассников, всемирная история для 10-х классов, а также математика и английский для 11-х классов", - добавили в компании.

Экономическая правда