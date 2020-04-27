"Укрспирт" поставил уже более 3 миллионов литров сырья для антисептиков

По состоянию на 26 апреля ГП "Укрспирт" произвело и поставило украинским компаниям 3,3 млн литров сырья для антисептиков - это показатель за 3 недели с начала производства дезинфицирующего средства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что производить дезинфицирующее средство "Укрспирт", в соответствии с законодательством, имеет возможность до 30 апреля включительно.

"За три недели ГП "Укрспирт" поставило производителям уже 3,3 млн литров дезинфицирующего средства. Если математически перевести это на товар, то с проданного "Укрспиртом" ырья можно изготовить примерно 85 млн карманных санитайзеров по 50 мл или 17 млн по 250 мл.

На сегодня отгрузка дезинфицирующего средства проходит с 12 заводов ГП "Укрспирт". Для оперативности за последние несколько недель мы дополнительно запустили два завода во Львовской и Черкасской областях", - заявил и.о. директора предприятия Сергей Блескун.

"Сейчас сырье в "Укрспирта" закупают 36 украинских производителей антисептиков. На своих заводах мы производим дезинфицирующее средство с 80% и 90% содержанием спирта. Такая прочность важна, чтобы обеспечить надежный антисептический эффект. Продаем это сырье по цене без акциза. Конечно, она постоянна и расти не будет", - добавил он.

Сообщается, что литр сырья крепостью 80% стоит 35,37 грн, 90% - 42,45 грн.

Напоминаем, согласно внесенным изменениям в законодательство, ГП "Укрспирт" будет производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля включительно.

30 марта Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Экономическая правда