Мировые военные расходы достигли максимума за 30 лет

Расходы всех стран мира на оборону в 2019 году составили 1,917 триллиона долларов.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского института проблем мира.

Согласно отчету, это самая большая сумма, потраченная на оборону с момента начала исследований в 1988 году. Всего в прошлом году расходы на оборону на планете составляли 2,2 процента мирового ВВП или примерно 249 долларов на человека. По сравнению с 2018 годом мировые расходы на оборону выросли на 3,6 процента.

62% всех расходов на оборону приходится на пять стран - США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию.

Соединенные Штаты продолжают уверенно удерживать мировое лидерство в расходах на оборону. На страну приходится 38 процентов мировых расходов на оборону. В прошлом году США потратили на оборону на 5,3 процента больше по сравнению с предыдущим годом - 732 миллиарда долларов.

На втором и третьем местах оказались Китай и Индия соответственно. В 2019 году оборонные расходы Китая выросли на 5,1 процента и достигли, по оценкам SIPRI, 261 миллиарда долларов. А расходы Индии увеличились на 6,8 процента до 71,1 миллиарда долларов.

Россия поднялась на четвертое место. В 2019 году Москва потратила на 4,5 процента больше - 65,1 миллиарда долларов. Саудовская Аравия опустилась с третьего на пятое место. В 2019 году Эр-Рияд, по оценкам, потратил на оборону на 16 процентов меньше - около 62 миллиардов долларов.

Украина по объему расходов поднялась с 41-го на 35 место. Киев потратил в 2019 году на оборону, по данным SIPRI, 5,2 миллиарда долларов, рост по сравнению с предыдущим годом составил 9,3 процента.

Представители SIPRI считают, что расходы на оборону достигли своего пика в 2019 году, так как распространение нового коронавируса в мире и соответствующие меры государств приведут к сильным экономическим последствиям.

Экономическая правда