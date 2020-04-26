Ученые разработали модели выхода Италии из карантина

Итальянские ученые из Болонского университета и университета Миннесоты, представили четыре варианта выхода с карантина для экономических центров Италии - Ломбардии и Венето.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Полное ослабление карантина в экономическом центре Италии, Ломбардии, приведет к повышению ВВП, но увеличит смертность до 40 тысяч случаев (за два месяца карантина в Италии погибло более 25 тысяч человек — ЭП)", - пишет издание.

При условии сохранения полной изоляции региона, смертность значительно уменьшится, но риск падения ВВП в 2021 году составит 26%", — говорится в отчете ученых университета Боккони.

Постепенное восстановление работы менее рисковых отраслей в Ломбардии, с возможностью привлечения только молодых работников (20-49 лет — ЭП), может привести к увеличению смертности более 1000 человек, – сообщает издание, – а ВВП упадет на 9,4%.

Поэтому ученые предлагают план постепенного восстановления работы, согласно которому, ради безопасности граждан, экономические отрасли должны быть разделены по возрастным категориям и группам риска.

Согласно этому плану, ВВП может упасть на 10-15%, а смертельные случаи будут составлять 4-5 тысяч.

Сначала свою деятельность возобновят отрасли, которые находятся в наименьшей группе риска (например, сельское хозяйство — ЭП), далее более опасные, такие, как воздушный транспорт и рестораны.

Напомним:

В апреле в правительстве пообещали оказать помощь для экономики на сумму более 50 млрд евро.

В марте правительство Италии предоставило 25 млрд евро на помощь экономике.

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силері ранее заявлял, что автомобильная и строительная отрасли первыми возобновят свою работу.