Минэкономики уменьшило прогноз урожая зерновых

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз будущего урожая зерновых и зернобобовых культур до 60 млн тонн из-за дефицита влаги и экономического влияния пандемии COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"По скорректированному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на засушливые погодные условия, аграрии за неделю (с 16 по 23 апреля) посеяли еще 3 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур.

Так, по состоянию на 23 апреля полевые работы проведены на площади в 7,8 млн га, или 52% согласно прогноза (15,3 млн га).

Напоминаем:

В предыдущем 2019/2020 маркетинговом году в Украине произведено 98 млн тонн зерновых и масличных культур, а экспорт может составить 60 млн тонн.

Украинская зерновая ассоциация в апрельском отчете обновила по сравнению с мартовским отчетом прогноз урожая 2020/2021 маркетингового года с 92,6 млн тонн до 94 млн тонн.

Экономическая правда