В Финляндию прибыл первый чартер с сезонными работниками из Украины

Около двухсот граждан Украины полетели чартерным рейсом в Финляндию на сезонные работы. Рейс был организован по просьбе финских фермеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финское издание Maaseudun Tulevaisuus.

Рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вылетел из Борисполя 23 апреля, соответствующая информация размещена на сайте аэропорта. На борту самолета были 186 украинцев.

После прилета в аэропорту Хельсинки украинцев встречали несколько транспортных средств, которые перевезли сезонных работников в разные части Финляндии на двухнедельный карантин на фермах.

Транспорт - это ответственность работодателей, которые наняли работников в Финляндии. Организацией полетов занимается финская компания по трудоустройству сезонных рабочих.

"Организовать перелеты было очень легко. За пару недель все было подготовлено в сотрудничестве с властью и операторами как в Финляндии, так и в Украине", - заявил генеральный директор компании Töitä Suomesta Oy Марко Маки-Хакола.

На прошлой неделе на Facebook-странице посольства Финляндии в Украине появилась информация, что 22 апреля посольство будет выдавать решения по заявлениям на получение разрешений на сезонную работу.

Впервые информация об организации чартеров для доставки в Финляндию сезонных сельхозработников из Украины появилась еще в начале апреля, однако тогда посольство ее не подтвердило.

По данным СМИ, всего в Финляндию прибудут 1500 сезонных работников. В ближайшие дни ожидаются новые рейсы, большинство новоприбывших приедут из Украины.

Ранее сообщалось, что Германия самолетами доставит тысячи сезонных работников из Восточной Европы для сельскохозяйственных работ.

Европейская правда