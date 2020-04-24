Еще одна компания Коломойского выиграла суд у Приватбанка на 17 миллиардов

Хозсуд Киева решением от 25 февраля постановил взыскать с Приватбанка в пользу компании "Арлан" Коломойского и Боголюбова 17,3 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Приватбанк обжалует решение суда в апелляции.

Отмечается, что "Арлан" был поручителем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку до национализации.

Напомним, в октябре 2019 года компания "Арлан", которая была поручителем Приватбанка по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком.

В сентябре Центральный апелляционный хозсуд утвердил мировое соглашение между компанией "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому, и Нацбанком - компания согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования, которые НБУ выдал Приватбанку до национализации.

Таким образом, теперь "Арлан" стянул выплаченные НБУ средства с Приватбанка.