Еще одна компания Коломойского выиграла суд у Приватбанка на 17 миллиардов
Хозсуд Киева решением от 25 февраля постановил взыскать с Приватбанка в пользу компании "Арлан" Коломойского и Боголюбова 17,3 млрд грн.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.
Приватбанк обжалует решение суда в апелляции.
Отмечается, что "Арлан" был поручителем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку до национализации.
Напомним, в октябре 2019 года компания "Арлан", которая была поручителем Приватбанка по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком.
В сентябре Центральный апелляционный хозсуд утвердил мировое соглашение между компанией "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому, и Нацбанком - компания согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования, которые НБУ выдал Приватбанку до национализации.
Таким образом, теперь "Арлан" стянул выплаченные НБУ средства с Приватбанка.
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