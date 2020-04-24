"Большая стройка": Общественные организации призвали прекратить давление на Минэкономики

Transparency International Ukraine, издание "Наші Гроші" и неправительственная организация CoST Ukraine призвали прекратить "информационную атаку" на рабочую группу при Минэкономики, которая разрабатывает методологию прозрачного расходования средств на строительство и ремонт дорог.

Об этом сообщается на странице Transparency International Ukraine в Facebook.

Отмечается, что в 2020 году Кабмин планирует направить 80 млрд грн на строительство, реконструкцию и ремонт дорог.

"Прозрачное и эффективное расходование столь значительной суммы должно быть одним из приоритетов при реализации этого масштабного проекта. Разработка качественной методологии - один из путей повысить эффективность.

Именно с этой целью и была создана рабочая группа при Минэкономики, куда, кроме Укравтодора вошли представители бизнеса и экспертной среды", - говорится в заявлении.

Общественные организации заявляют, что в последнее время появляются манипулятивные и дискредитационные материалы.

"Эта информационная атака имеет целью сорвать процесс разработки и внедрения методологии и как следствие, сорвать план по сшивке государства качественными дорогами", - отмечают они.

"Предложенный Укравтодором на рассмотрение рабочей группы проект тендерной документации требует доработки, поскольку содержит многочисленные дискриминационные требования. На это указывают представители бизнеса, общественности и АМКУ.

Новая методология от Минэкономразвития должна помочь устанавливать такие квалификационные критерии, которые бы обеспечивали максимальное качество строительства и высокой конкуренции. Также она будет охватывать другие важные моменты, например, как привлечь местную рабочую силу, оборудование, технику", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас рабочая группа работает над рекомендациями бизнеса и экспертов и в конце месяца должна одобрить финальный документ.

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Экономическая правда