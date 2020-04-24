УЗ увеличила чистый доход на 8%, и жалуется на увеличение налогов

За 2019-й год "Укрзализныця" получила 90,4 миллиарда гривен чистого дохода (на 8% больше прошлогоднего показателя) и заплатила в государственные и местные бюджеты 21,8 миллиарда гривен (без НДС).

Об этом сообщает и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

По словам руководителя компании, по сравнению с прошлым годом отчисления в бюджеты всех уровней выросли на 37%.

В УЗ сообщают, что темп роста объема уплачиваемых налогов значительно опережает темп роста доходов.

Например, в 2018-й году налоговая нагрузка составляло 19,1% чистого дохода, в 2017 - 17,8%, в 2016 - 15,6%.

"Украина - практически единственная страна в мире, которая не использует бюджетные средства для инвестиций в железную дорогу. При этом налоговая нагрузка на компанию ежегодно растет. За прошлый год мы вынуждены заплатить около 4 млрд грн налога на землю, которого лишены почти все железные дороги мира и еще 1,5 млрд грн акциза на топливо.

За эти средства компания могла бы купить 196 новых пассажирских вагонов или 12 пригородных электропоездов в 10-вагонной комплектации", - отметил он.

В частности, за прошлый год в государственный бюджет "Укрзализныця" отчислила почти 11,9 млрд грн.

С которых более 7,3 млрд грн - НДС, 1,8 млрд грн - налог на прибыль, 118 млн грн - дивиденды, 590 млн грн - военный сбор и прочее. Также более 8,2 млрд грн уплачено единого социального взноса. Кроме того, в прошлом году на 52,5% увеличились отчисления в местные бюджеты, они составили почти 9 млрд грн.

Напомним:

По итогам 2018 года чистый доход от реализации продукции "Укрзализныци" составил 83,402 млрд гривен, что на 13% больше по сравнению с 2017 годом.

Экономическая правда