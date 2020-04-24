В НБУ уменьшили план по выкупу валюты на рынке до 20 миллионов долларов в день

Национальный банк до конца 3 квартала 2020 года планирует покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации до 20 млн долларов в день.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

При необходимости Национальный банк также будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение.

Подчеркивается, что предыдущий индикатор, который действовал с конца 2019 года, составлял 50 млн долларов в день.

"Пересмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность.

Впрочем, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан", - пояснили в Нацбанке.

В НБУ добавили, что в апреле предложение валюты как на безналичном, так и на наличном сегментах рынка превышает спрос.

"Это позволяет Национальному банку, пользуясь благоприятной ситуацией, пополнять международные резервы за счет покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни", - отметили в регуляторе.

"Ситуация на валютном рынке нормализовалась после нескольких недель ажиотажа во второй половине марта из-за новостей о пандемии и карантинных ограничений. С начала апреля предложение валюты со стороны бизнеса и населения преобладает спрос.

Хотя рынок в основном балансировался без нашего участия, в отдельные дни на определенные объемы валюты не находилось покупателей и тогда НБУ проводил интервенции по покупке валюты.

Всего с начала апреля мы выкупили в резервы избыток валюты в объеме около 600 млн долл", - заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

Напомним:

Национальный банк с 13 до 17 апреля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, и купил 67,5 млн долларов.

Экономическая правда