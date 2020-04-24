После расследования журналистов прокуратура проверит состояние закарпатских таможенников

После расследования журналистов проекта "Схемы в регионах" о закарпатских таможенниках с элитным имуществом непонятного происхождения, оформленного на родственников, прокуратура Закарпатской области открыл производство по признакам незаконного обогащения.

Об этом сообщают "Схемы".

"По материалам сюжета, который обнародован на канале YouTube под названием "Деньги на границе", прокуратурой области 03.04.2020 внесены сведения в ЕРДР по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины.

В дальнейшем, процессуальным прокурором определено подследственность указанного уголовного преступления за следственным отделом следственного управления Территориального управления ГБР, расположенного в городе Львове, распространяющего свою деятельность на Закарпатскую область", - ответили в прокуратуре на запрос "Схем".

Отмечается, что в конце марта журналисты обнародовали расследование о том, что состояние некоторых из закарпатских таможенников несоизмеримы с официальными доходами государственных служащих.

В частности, речь шла о Владимире Лазорике, ранее работавшим в Закарпатской таможни ГФС, а сейчас - на таможенном пункте "Тиса" в ГМС, и об Игоре Стричике, который также ранее работал в Закарпатской таможни ГФС, а сейчас - на таможенном посту "Ужгород" .

"Журналисты установили, что 24-летняя дочь Лазорика Елизавета является владелицей ряда недвижимого имущества - двух квартир, свыше 100 квадратных метров торговых площадей и двух недешевых автомобилей.

Елизавета отказалась объяснять происхождение своего имущества, а таможенник Владимир Лазорик отметил: "Она живет отдельно от меня. Давным-давно. И я не должен вам ничего рассказывать и объяснять", - говорится в расследовании.

В то же время расследователи обнаружили, что Игорь Стричик пользуется автомобилем Tesla-3, но, согласно декларации, в собственности с транспортных средств у него только мопед.

"Tesla принадлежит его жене Елене Стричик, и таможенник не указывает это авто в декларации. С Игорем Стричиком пообщаться нам не удалось", - подчеркивают журналисты.