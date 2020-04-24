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Баканов блокирует ключевую экспертизу по делу Приватбанка — экс-генпрокурор

Пятница, 24 апреля 2020, 09:00
 

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в одном из дел Национального антикоррупционного бюро о выводе денег из Приватбанка.

Источник: экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в своей колонке для Украинской правды

Прямая речь Рябошапки: "Еще одно важнейшее для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, глава СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по "Приватбанке".

Уже несколько месяцев заблокирована руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении. Напомню, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ/САП не имеют права.

Десятки производств, связанных с резонансными делами, к которым могли быть причастны бывшие чиновники, мы собирали по всей стране, снова объединяли их, восстанавливали, фактически начинали заново".

Николай Донев, УП

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Приватбанк СБУ ГПУ

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