Генпрокуратура в суде отменила "литиевые лицензии", которые принадлежали окружению Кононенко

Офис Генерального прокурора в Верховном суде добился отмены спецразрешения на добычу литиевых руд Шевченковского месторождения в Донецкой области, который выдан ООО "Петро-Консалтинг" - компании, которая принадлежала окружению Игоря Кононенко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что специальное разрешение общество получило в 2018 году без проведения аукциона через механизм апробации, который, в частности, предусматривает проведение геологически-экономической переоценки запасов и ресурсов на основании имеющихся геологических материалов.

Для этого обществом были использованы документы об открытии месторождения, выданные еще в советские времена - 1982-1988 годах.

Прокурор в суде доказывал, что эта процедура не может применяться для получения спецразрешения на добычу литиевых руд.

Несмотря на доводы Генпрокуроратуры о том, что общество не было недропользователем этого месторождения, а потому не имело права на получение спецразрешения в льготном порядке, суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска прокурора.

Верховный Суд, рассматривая дело по кассационной жалобе прокурора, поддержал его аргументы, отменил незаконные решения судов предыдущих инстанций и постановил новое решение, которым удовлетворил иск о признании противоправным и отмене специального разрешения на добычу литиевых руд Шевченковского месторождения.

Напомним:

"Петро-Консалтинг" стало владельцем спецразрешения на добычу лития на Шевченковском месторождении без конкурса в феврале 2018 года.

Тогда учредителями фирмы были Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева, руководителем - Игорь Коломиец.

В "Петро-Консалтинг" сообщили, что директором фирмы работает Тарас Игнащенко - сын Владимира Игнащенко, советника министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Игнащенко-старший является соседом первого замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко - бизнес-партнера Петра Порошенко.

В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны".

В мая 2018 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в незаконной выдаче спецразрешения "Петро-Консалтинг", но судебный реестр не содержит информации о движении этого расследования.

Также прокуратура проиграла административный спор за специальное разрешение в судах (первая и апелляционная инстанции).

Позже. Наші Гроші сообщали, что окружение Кононенко потеряло контроль над литиевым месторождением

Экономическая правда