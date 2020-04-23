Маски, которые "Мрия" привезла из Китая в Польшу, имеют поддельный сертификат - СМИ

Защитные маски, которые из Китая в Польшу привез украинский самолет Ан-225 "Мрия", имеют поддельные сертификаты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявило польское издание Gazeta Wyborcza.

На прошлой неделе "Мрия" доставила из Китая 7 млн медицинских масок. По словам журналистов, неизвестно, будут ли маски эффективными и безопасными в больницах.

Президент польской транснациональной корпорацией KGHM Polska Miedź Марцин Хлудзиньски, чья компания оплатила медицинский груз, опубликовал в своем Twitter пост, о том что маски, импортируемые из Китая, "имеют все необходимые сертификаты и работают в больницах".

Dziś maski ochronne i kombinezony z transportów @kghm_sa z Chin trafiły do kolejnych dolnośląskich medyków. Wyprzedzę absurdalne #FakeNews : Mają wszystkie niezbędne certyfikaty i sprawdzają się w szpitalach:-)P.s. Następne 5 samolotów w organizacji :) pic.twitter.com/lJeECyLy3r — Marcin Chludziński (@ChludzinskiM) April 17, 2020

В твит Хлудзиньски добавил фотографии документов, раскрывая имя одной из компаний, производивших маски - Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd.

Как пишет газета, компания работает в сфере производства бумаги, а сертификат со знаком CE для масок был издан итальянской компанией Ente Certificazione Macchine (ECM).

Как утверждает газета, сертификаты подделаны китайскими производителями. 3 апреля компания ECM опубликовал сообщение, в котором заявила, что не является уполномоченным в области средств индивидуальной защиты и не выдает сертификаты CE.

"Использование нашего имени и номера в масках является мошенничеством и злоупотреблением, и мы делаем шаги, чтобы отслеживать и сообщать обо всех фальшивые сертификаты", - заявила компания.

Как рассказала изданию профессор Катажина Майшицка, руководитель отдела индивидуальной защиты Центрального института охраны труда, Ente Certificazione Macchine не уполномочен выдавать сертификаты типа UE, которые позволяют производителю маркировать эти продукты знаком CE.

Хлудзиньски, реагируя на публикацию издания, заявил, что все импортируемое оборудование проверено и имеет много подтвержденных документов

Европейская правда