Кабмин определил размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику было сокращено продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки, но не больше размера минимальной зарплаты.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Эта помощь будет предоставляться на период карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

За получением этой помощи малые и средние работодатели могут обращаться в центры занятости.

"Мы призываем всех работодателей не увольнять людей, сохранять рабочие места. В случае вынужденного сокращения рабочих часов для работников или так называемой "частичной безработице", правительство готово компенсировать расходы на заработную плату.

Своими решениями, мы стремимся максимально способствовать сохранению занятости и предотвращать рост безработицы в период карантина и после него", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетных сферах с зарплатами 6-8 тысяч гривень, которые позволят продержаться на карантине.

Экономическая правда