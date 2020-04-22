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Как изменился рынок услуг за месяц карантина – исследование

Среда, 22 апреля 2020, 18:10
 

За первый месяц карантина пошатнулся спрос на деловые услуги - в марте и апреле подработку бухгалтерам, юристам, финансистам и кадровикам предлагали на 30% реже, чем в феврале.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua.

"Также украинцы решили повременить с заказом ремонта мебели - спрос уменьшился на 26% по сравнению с февралем.

 
 

Дистанционно, пожалуй, находится больше времени и на домашнюю работу - мастеров и клинеров заказывали на 14% реже, чем раньше", - говорится в сообщении.

При этом, спрос на строительные работы вырос на 23% по сравнению с февралем, но это примерно в три раза меньше, чем темп прошлого года. Немного снизился спрос на отделочные работы.

"Примерно на уровне февраля остались заказы по ремонту техники и автомобилей. Сохранился спрос и на складские услуги", - добавили в Kabanchik.ua.

Отмечается, что заказы на доставку продуктов увеличились в 5 раз, лекарств - в 4, в то же время ремонт тренажеров начали заказывать в 3 раза чаще.

Экономическая правда

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