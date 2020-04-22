Кабмин утвердил порядок использования средств для борьбы с COVID-19

Кабмин на заседании 22 апреля утвердил порядок выделения средств "Фонда борьбы с COVID-19" на соответствующие направления, финансирование фонда составляет 64,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Средства фонда будут направляться, в частности, на:

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;

оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от коронавируса;

меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству.

"После того как обращение будет обработано и утверждено Кабинетом Министров Украины, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета", - пояснили в Минфине.

Напомним:

Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Экономическая правда