Все разделы
Укр / Рус

Кабмин утвердил порядок использования средств для борьбы с COVID-19

Среда, 22 апреля 2020, 14:57
 

Кабмин на заседании 22 апреля утвердил порядок выделения средств "Фонда борьбы с COVID-19" на соответствующие направления, финансирование фонда составляет 64,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Средства фонда будут направляться, в частности, на:

  • предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;
  • оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от коронавируса;
  • меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству.

"После того как обращение будет обработано и утверждено Кабинетом Министров Украины, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета", - пояснили в Минфине.

Напомним:

Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Камбин карантин финансы

powered by lun.ua
Материалы по теме
Оптовая торговля и продажа кормов: Кабмин разрешил некоторые виды деятельности бизнеса при карантине 26 марта 2020, 11:18
Противодействие коронавирусу: Prozorro призвало Кабмин уменьшить время на проведение закупок 23 марта 2020, 12:33
Кабмин принял решение о перераспределении частот для 4G 5 февраля 2020, 12:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!