Кабмин утвердил порядок использования средств для борьбы с COVID-19
Кабмин на заседании 22 апреля утвердил порядок выделения средств "Фонда борьбы с COVID-19" на соответствующие направления, финансирование фонда составляет 64,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Средства фонда будут направляться, в частности, на:
- предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;
- оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от коронавируса;
- меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.
Отмечается, что финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству.
"После того как обращение будет обработано и утверждено Кабинетом Министров Украины, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета", - пояснили в Минфине.
Напомним:
Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
Экономическая правда
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