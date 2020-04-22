Предложение взятки главе Фонда госимущества: НАБУ и САП завершили расследование
НАБУ и САП 21 апреля завершили расследование в отношении лиц, которіе предлагали 5 млн долларов взятки главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"Вскоре, после ознакомления с материалами следствия, дело направят в Высший антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.
Расследование НАБУ и САП начали по заявлению главы ФГИУ в ноябре 2019 года.
По результатам расследования, действия задержанных подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст. 369 УК Украины ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").
Отмечается, что подозреваемые в преступлении предложили Сенниченко 5 млн долл США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.
"Сенниченко сообщил правоохранителям об этом и принял участие в операции по разоблачению подозреваемых.
По замыслу злоумышленников, назначение определенного ими лица на должность руководителя государственной компании могло помочь наладить сотрудничество между заводом и рядом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления", - добавили в ФГИУ.
Напомним:
В январе по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.
Дмитрий Сенниченко возглавляет фонд государственного имущества с 19 сентября 2019-го.
Экономическая правда
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